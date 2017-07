Revitalisatioun fir kriibskrank Leit (25.07.2017) D'Fondation Cancer bitt e neie Summer-Programm fir kriibskrank Mënschen un, dee komplett gratis ass.

Vill betraffe Leit kucken ze vill op hir Schwächten an negativ Säiten a vergiessen dobäi, dass och ganz vill Stäerkten a Ressourcen a sech hunn.En Dënschdeg war an der Fondatioun déi éischt vun am ganze 6 Seancen, déi gratis awer schonn alleguerten ausgebucht sinn. Esou, datt am August an am September nach e puer weider Datumer beigesat gi sinn wou sech interesséiert Leit elo nach kuerzfristeg aschreiwe kënnen.Op der Telefonsnummer 45 30 33 1 kënne sech interesséiert Leit direkt bei der Fondatioun selwer umellen.