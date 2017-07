D'Thermalbad zu Munneref konnt d'Joer 2016 mat engem Netto-Bonus vun 226.000 Euro ofschléissen, dat bei engem Ëmsaz vu ronn 25,6 Milliounen Euro.Dës Zuelen sinn ëmsou méi positiv, well den Domaine thermal an de leschte Joren dacks mat Perten ze kämpfen hat.Et gouf awer weider investéiert a moderniséiert, sou dass een zu Munneref optimistesch ass an den Ëmsaz och weider wëll steigeren. Besonnesch de Wellness-Beräich wier ëmmer méi beléift.D'Zuel vu Leit, déi eng Kur maachen, ass iwwerdeems an de leschte Joren och geklommen, op liicht iwwer 5.700 am Joer 2016.