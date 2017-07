Am leschte Regierungsrot virun der Summerpaus sinn um Mëttwoch de Moien 13 Avant-Projete vu groussherzogleche Reglementer ugeholl ginn.



Parallel gouf déi ëffentlech Prozedur an deene 27 Gemengen lancéiert, déi vun de Schutzmesurë concernéiert solle sinn. Dëst sinn zum Beispill d'Stad Lëtzebuerg, mä ënnert anerem och Béiwen, Hesper, Nidderaanwen, Réiden, Schëtter, Walfer a Weiler. Enn Juni an Uganks des Mounts ware schonn eng ganz Rei Informatiounsversammlungen.

Communiqué par: ministère du Développement durable et des Infrastructures / Département de l'environnement

Afin de protéger les ressources en eau qui sont utilisées pour la consommation humaine, le Conseil de gouvernement a récemment approuvé 13 avant-projets de règlements grand-ducaux portant création de zones de protection autour de captages d'eau souterraine.

Dans le but d'informer au mieux les acteurs concernés, plusieurs réunions publiques ont été organisées fin juin et début juillet en présence de la ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg, et du secrétaire d'État au Développement durable et aux Infrastructures, Camille Gira.

Conformément aux dispositions de l'article 44 (4) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, les 13 dossiers comprenant l'étude hydrogéologique des captages, la cartographie de la délimitation des zones de protection ainsi que le texte du projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine seront désormais déposés dans les maisons communales concernées où le public est invité à en prendre connaissance.

Les communes suivantes sont concernées par un ou plusieurs projets de règlement grand-ducaux: Beckerich, Bettendorf, Boevange-sur-Attert, Contern, Echternach, Grosbous, Hesperange, Hobscheid, Kehlen, Kopstal, Ville de Luxembourg, Lorentzweiler, Mertzig, Niederanven, Préizerdaul, Rambrouch, Redange-sur-Attert, Saeul, Sandweiler, Schuttrange, Septfontaines, Steinsel, Useldange, Vichten, Wahl, Walferdange et Weiler-la-Tour.

Les projets sont également consultables en ligne sur le site internet:

http://map.geoportail.lu/theme/eau?version=3&zoom=11&X=700576&Y=6389073&lang=fr&layers=302-269-664&opacities=1-1-1&bgLayer=topo_bw_jpeg