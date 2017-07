An den éischte 6 Méint vum Joer sinn d'Steierrecetten, déi de Staat akasséiert huet, ëm 3,2% op ee Joer gekuckt an d'Luucht gaangen.

Dat entsprécht engem Plus vun 230 Milliounen. Wéi de Statec matdeelt, bleift déi Hausse awer hannert den Entwécklungen an de leschten zwee Joer zeréck, bedéngt duerch d'Steierreform an de Steierverloschter op der TVA am E-Commerce.



Op der anerer Säit goufen d'Steierrecetten awer ënnert anerem duerch den Index, de méi héije Konsum an dat favorabelt Ëmfeld op de Bourssen no uewe gedriwwen.



PDF: Conjoncture Flash Juillet 2017