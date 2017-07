Bilan Déi Lénk (26.07.2017) Déi Lénk ginn der Regierung eng Datz. Selwer hätt een awer gutt Oppositioun bedriwwen.

Am Juli zéien d'Parteien traditionell de Bilan vum leschte parlamentaresche Joer. E Mëttwoch war et um Tour vun "Déi Lénk", déi och als leschte Partei Bilan gezunn hunn. Zwee aktuell an zwee fréier Deputéiert stoungen der Press Ried an Äntwert.



Fir d'Aarbecht vun der Regierung gouf et éischter eng Datz. Déi Lénk selwer fannen, datt si eng kritesch Oppositioun gemaach- an Debatte lancéiert hunn.

Bilan "Déi Lénk": Reportage Pit Everling



Zum Beispill ronderëm d'Roll vun der Finanzplaz, d'Reduktioun vun der Aarbechtszäit, d'Augmentatioun vum Mindestloun, ronderëm d'Fro vun de sougenannte "working poor", zum Thema Zukunft vun Europa oder nach iwwert de Fräihandelsaccord CETA.



Een Thema, wat fir "Déi Lénk" zu de wuel Allerwichtegst gehéiert, ass d'Logementssituatioun zu Lëtzebuerg.

Den Deputéierten David Wagner ka sech iwwert déi fréier an iwwert déi aktuell Logementspolitik just opreegen. Well einfach vergiess gëtt, datt een de fräie Maart net einfach ka spille loossen, wann een eng Logementspolitik maache wëll. Dat mécht d'Regierung awer nach ëmmer, och wann een e puer kleng Projeten opbaut.



Beim Ustousse vun Debatte bleift et net, och konkret Proposen an de genannten an och an aneren Domäne wiere gemaach ginn, heescht et vum Deputéierte Marc Baum. "Déi Lénk" wier keng Sensibilitéit respektiv Partei, déi einfach géint alles wier. Et huet een och an aneren, fir d'Gesellschaft wichtege Beräicher, Propose gemaach an do ass d'Stëmm och gehéiert gin.



D'Iddie vun "Déi Lénk" géingen zum Deel vun de méi grousse Fraktiounen a Parteien iwwerholl ginn. Nach virun zwee Joer hat de Alex Bodry eng Propos vun de Lénken als "léif Iddi, déi een net ëmsetze kéint" bezeechent, déi gouf dono awer vun der Koalitioun iwwerholl.



D'Zensur, déi d'Regierung fir déi leschten 12 Méint kritt, ass allgemeng keng ganz gutt. D'Manéier, wéi Blo-Rout-Gréng versicht hätt, no der Austeritéitspolitik nach d'Kéier ze kréien, steet zum Beispill an der Kritik. Mat enger sozial ongerechter Steierreform géing versicht ginn, fir de Leit Grimmelen zeréckzeginn.



D'Steierreform war eng Tournée générale, esou datt och d'Entreprisë vu Fiskalkaddoe profitéiert hunn. Déi Lénk hunn da festgestallt, datt d'Regierung eng nei Populatioun op Lëtzebuerg wëll kréien, déi vun de Räichen.



Derbäi kéimen Inkohärenzen, wéi zum Beispill eng Fleegeversécherung oder eng Gesondheetsreform, déi nach eng Spuerpolitik als Ausgangsbasis haten, dat zu Zäite vu grousser Croissance, an där mer et trotzdem net fäerdeg bruecht hunn, fir de Chômage wierklech erofzekréien. Och iwwert d'Ofännerung vum état d'urgence wier ee ganz verdrësslech.



D'Defie vu Muer si fir "Déi Lénk" notamment de Logement, d'Opbaue vun adequaten Infrastrukturen an eng laangfristeg Exit-Strategie, wat d'Ofhängegkeet vun der Finanzplaz ugeet.



Den Deputéierten David Wagner hat jo rezent e Video op Facebook gepost, an deem hien am jordaneschen Amman ze gesi war. Den David Wagner hat annoncéiert, datt hien elo Jerusalem géing besichen. Datt hien dat um Enn net gemaach hätt an direkt heem op Lëtzebuerg komm wier, hätt awer näischt mat politeschen Aussoen an deem Video ze dinn, mä mat der aktueller Sécherheetslag zu Jerusalem, esou nach den Deputéierte vun "Déi Lénk".

De Post vum David Wagner hat jo fir vill Opreegung a fir Spekulatioune gesuergt.