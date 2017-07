Den Onéierlechen huet eng Masch entwéckelt, fir Autoen ënner Wäert ze kafen an uschléissend ze exportéieren. De Verbriecher ass iwwerpréift ginn, dobäi huet d'Police nach eng Kopie vum Permis vun der Fra vum Mann, deen den Auto verkaf huet, fonnt. Déi ass kontaktéiert ginn an huet de Beamte gesot, dass de Kolleg vum Verbriecher nach mat hirem Mann am Akafszenter wier. Police ass doropshin dohi gefuer, mä do war de Kompliz schonns mam Auto, deen ze kafe wier, geflücht. D'Gefier konnt allerdéngs kuerz drop verlooss op engem Parking fonnt ginn.D'Police warnt virun der Masch, déi ofgezu gëtt. Déi Onéierlech schëdde Waasser bei den Ueleg vum Motor dobäi. Spéiderhin froe si, op se een Tour mam Auto kënne fueren, fir en ze probéieren. Duerch d'Waasser am Ueleg kënnt schwaarzen Damp aus dem Auspuff. Esou wëlle si de Präis vum Auto däitlech erof drécken. Allerdéngs wann een den Ueleg wiesselt, ass de Problem nees behuewen.Et soll een also all Kéiers gutt oppasse wann ee säin Auto verkeeft an d'Keefer soll een ni eleng beim Auto loossen an och net eleng fuere loossen. Dobäi soll een ëmmer no engem Ausweis froen.