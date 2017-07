© Carinne Lenner / RTL Radio Lëtzebuerg

D'Affekoten hu sech deemools zesumme gedoen, fir méi staark ze ginn. De Parquet an d'Riichtere waren, hirer Meenung no, scho besser organiséiert, d'Affekote sinn éischter Individualisten, mä als Associatioun gëtt een anescht gesinn a gehéiert.

Haut, 10 Joer duerno, ass d'ALAP unerkannt. Mir gi gefrot, fir matzeschaffen, sote si e Mëttwoch de Moien op enger Pressekonferenz. Si hätte munches erreecht, mä hunn nach eng Rei Doléancen.

PK ALAP / Reportage Carine Lemmer



3 Dossiere leien der ALAP an de ronn 70 Affekoten, déi do Member sinn, speziell um Häerz.

D'Execution des peines soll endlech gestëmmt ginn. De sougenannte „Plumitif“, dat heescht d'Noten, dat wat de Greffier während engem Prozess opschreift, soll méi genee definéiert ginn. Den Affekot muss sech méi responsabiliséieren, méi spezialiséieren, zum Beispill wat d'Permanence bei der Police a beim Untersuchungsriichter ugeet.



De President vun der ALAP Me Philippe Penning erkläert, datt et do e bëssen ass, wéi bei de médecins de gardes. Wann eng Persoun verhaft gëtt, ka si no engem Affekot froen, fir an Urgence juristesch Assistenz ze kréien. Am Moment sinn dat jonk Stagiären, déi dat am Kader vun hirem Stage an op Basis vu Lëschte maachen, déi eemol an der Woch erauskommen. D'ALAP dogéint fuerdert, datt dëst vu professionellen Affekote gemaach soll ginn, déi an deem Beräich täteg sinn.

De Rôle vum Plumitif soll also och méi kloer gekläert ginn. D'Note vum Greffier bräichte méi fix Regelen. Wéi d'Wuert et scho seet, gëtt nach mat enger Fieder opgeschriwwen, wat am Prozess gemaach gëtt. Dat Ganzt soll digitaliséiert an enregistréiert ginn, fir datt déi wichteg Saachen net verluer ginn.

D'ALAP setzt sech also derfir an, datt de Prozess enregistréiert gëtt. D'Note vum Greffier wäre wichteg, mä géifen net ëmmer duer goen, sou de Me Penning. D'Gesetz gesäit vir, datt hien dat opschréift, wat him wichteg virkënnt. D'ALAP wëll deem Mann da kee Reproche maachen, mä et kënnt vir, datt déi Persoun den Dossier net kennt an esou ganz schwéier ka wëssen, wat wichteg ass a wat net. Da geet et och nach séier, et gëtt keng Steno, mä déi Persoun schreift mam Bic op, wat "kreuz und quer" am Prozess gesot gëtt. Do kann de Plumitif och net ëmmer nokommen. Dat, wat vun der Persoun dann opgeschriwwe gouf, déngt der Cour d'Appell fir ze wëssen, wat gesot ginn ass.

An enger zweeter Instanz gi jo keng Zeie méi gehéiert. De ganze Prozess soll also opgeholl ginn, op d'mannst mol den Toun. Am Bommeleeër-Prozess ass dat gemaach ginn.