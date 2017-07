X

© Pompjeeë vu Feelen

Um 04.19 Auer sinn d'Pompjeeë vu Feelen an den Asaz geruff ginn. Mat 10 Mann an 2 Gefierer si si op d'Plaz gefuer, wou d'Police scho gewaart huet. Um 06.00 Auer war d'Feier geläscht.Ee Container stoung wéi gesot a Flamen, en Zweeten ass duerch d'Hëtzt staark beschiedegt ginn.E weidert Feier gouf et. Do stoung en Hangar mat Botten dran a Flamen. Déi lokal Pompjeeë goufen vun de Kollegen vu Schieren an Ettelbréck ënnerstëtzt. Blesséiert gouf hei keen.