Et gouf déi lescht Jore vill Gewulls an Onzefriddenheet an der Beruffsausbildung. De fréieren Direkter hat och misse goen, deen huet dowéinst de Ministère op d'Geriicht geholl. Mä an der Lescht ass et méi roueg ginn. Eng Reform ass op de Schinnen, déi och méi vu Terrain matgedroe gëtt. Mä d'Beruffsausbildung brauch elo nees en neien Direkter.

No nëmmen engem Joer hält nämlech de Gil Belling op deem Posten op. Dat aus familiären a private Grënn, net aus berufflechen, wéi hie betount. D'Decisioun wier him schwéier gefall an et hätt laang mat sech gerongen. Leider hätt e keng aner Léisung fonnt an et hätt wéi gesot guer näischt mat deem berufflechen ze dinn, sou nach de Gil Belling am RTL-Interview. Wat de Wee vun der Reform ugeet, do ass de Gil Belling der Meenung, dass een absolut um richtege Wee ass. Et deet him Leed, dass hien dat net bis zum Schluss intensiv ka begleeden.

De Gil Belling iwwert seng Demissioun



Gil Belling am RTL-Interview am Februar 2017

De Minister Claude Meisch bedauert dat, huet awer Versteesdemech fir d'Decisioun. Hie wëll elo de Posten an den nächsten Deeg ausschreiwen an hofft, datt bis d'Rentrée en Nofolger fonnt ass.

Bis dee fest steet, bleift de Gil Belling op sengem Posten.



Vun der Rentrée u schafft hien als Enseignant, mä begleet awer nach d'Reform vun der Formation professionelle um legislative Wee.