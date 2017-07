An der Nuecht op en Donneschdeg hunn Abriecher hiert Onwiesen um Chantier vum Agrarzenter zu Kolmer-Bierg gedriwwen an nawell zolitte Schued hannerlooss.

© RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira

Déi Onéierlech waren op de Chantier agebrach an hate sech fir d'éischt Zougank zu de Baucontainere verschaf.

Domat awer net genuch: d'Abriecher hunn en Teleskop-Lader geklaut, fir mat deem um Chantier an d'Containeren ze rennen. Mat dëser schwéierer Maschinn gouf och en Auto vun engem Aarbechter opgehuewen, deen esou laang op de Buedem fale gelooss gouf, bis e just nach Schrottwäert hat.





Zu allem Iwwerfloss hunn d'Abriecher och nach Ronnballen ugefaangen, déi an der Hal nieft dem Kärendepot stockéiert waren.



© Police

Aenzeien, déi laanscht gefuer waren, hunn d'Feier gesinn a bei de Pompjeeën gemellt, déi dunn och géint hallwer 3 intervenéiert waren.

Déi lokal Pompjeeë goufen vun de Kollegen vu Schieren an Ettelbréck ënnerstëtzt. Blesséiert gouf hei keen.





Abriecher hannerloose Bild vun Zerstéierung (27.07.2017) Zu Kolmer-Bierg hunn Abriecher net just e puer Botten a Brand gestach, ma och nach mat engem Teleskoplader vill Schued gemaach.

An der selwechter Nuecht koum et zu engem Containerbrand tëscht Nidderfeelen a Welschent . Ob et en Zesummenhang tëscht deenen 2 Tëschefäll gëtt, bleift nach ze klären.