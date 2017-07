Um Dënschdeg géint 16.20 Auer gouf et um CR101 een Accident mat Fahrerflucht. D'Police sicht no Zeien.

Fir zwee Chaufferen déi um Dënschdeg vu Koplescht a Richtung Schëndels ënnerwee waren, gouf et eng béis Iwwerraschung. Déi zwee Autoe sinn hannertenee gefuer ewéi aus där aner Richtung eng wäiss Camionnette komm ass. D'Camionnette ass op der falscher Stroossesäit gefuer, esou dass béid Autoe ganz no riets gefuer sinn. Ewéi deen éischten dunn aus Nout eng vollbremsung gemaach huet, ass deen Zweeten him hannendrop gerannt.Ewéi d'Camionnette laanscht béid autoe gefuer ass, huet se den éischten Auto gesträift an esou de lénksen Spigel matgeholl. D'Camionnette ass doropshin ongehënnert weider gefuer. Beim Accident goufen zwou Persoune liicht verwonnt.All Informatiounen iwwer den Accident an d'Camionnette kënnt dir um 113 mellen oder bei der Police zu Capellen ënnert der Nummer 4997-3500.