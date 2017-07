X

Eng ganz Partie Erausfuerderungen hätten op ee gewaart, ma deenen hätt ee sech awer och gestallt, dat sot d'Stader Buergermeeschtesch Lydie Polfer en Donneschdeg de Mëtteg op enger Pressekonferenz vun der DP Stad. Et ass zréck gekuckt ginn op déi lescht 6 Joer Aarbecht a wéi ee matgehollef huet, d'Stad an där Zäit nei ze gestalten. Si wéisten, wéi d'Stad sech entwéckelt huet, a puncto Populatioun, mä och op economeschem Plang.





Extrait Lydie Polfer (1)



Extrait Lydie Polfer (2)



Iwwer 60 Prozent vun den Aarbechtsplazen an der Stad gi vu Leit geholl, déi net an der Stad wunnen. An domadder huet een de Problem vun der Mobilitéit. Dat gëtt der Stad an dem Land de Räichtum, op dee kee verzichte wëll. Awer setzt dat d'Stad Lëtzebuerg viru konsequent Erausfuerderungen.Et hätt ee sech dräi Prioritéite ginn: engersäits Kanner a Jugend, awer och de Logement an d'Mobilitéit. D'Stader Buergermeeschtesch huet awer och insistéiert, datt d'Manéier wéi se geschafft hätten, ganz wichteg wier. Et wier am Dialog mat de Leit geschafft ginn, a mat Responsabilitéit. Et hätt een och vill finanzéiert.

Et iwwerléisst een dem nächste Schäfferot keng eidel Keesen, ma esouguer nach Reserven. Fir d'DP weist dat, datt een eng verantwortungsvoll Politik gemaach huet an et ass ee mat Verantwortung an der Verwaltung ëmgaangen. D'Stad ass vill gewuess, ma d'Käschte vum Fonctionnement si pro Joer just ëm 2 Prozent an d'Luucht gaangen.D'Lydie Polfer huet dann awer och déi gutt Zesummenaarbecht mat der grénger Fraktioun ënnerstrach. De Bilan vun der DP Fraktioun am Schäffe- a Gemengerot kréien d'Stader Bierger Ufank August per Post. Den allgemenge Programm vun der DP-Stad gëtt Mëtt September presentéiert.