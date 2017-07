E Mëttwoch de Muere goufen an der Rue du Clopp 2 Schof vun Hënn gerass. D'Police sicht elo no Zeien.

© Police

Géint véierel vir 9 Auer moies huet e Bewunner aus der Rue du Clopp Hënn billen héieren. Hien huet du misse feststellen, datt grad 2 Hënn am gaange waren, Schof op der Wiss hannert dem Haus ze räissen. Zwar konnt de Mann d'Hënn séier verdreiwen, mee fir zwee Schof koum dës Hëllef leider ze spéit.Di zwee Hënn hunn esou ausgesinn: Deen een ass dem Mann ongeféier bis un d'Knéie gaangen, huet e kuerze schwaarze Pelz mat wäisse Flecken an ass wahrscheinlech e Mischling. Deen aneren ass ongeféier bis un d'Hëft gaangen, huet e laange bronge Pelz, gläicht engem Golden Retriever, ass awer wahrscheinlech och e Mischling. Et kann een dovun ausgoen, datt d'Hënn iergendwou aus der Ëmgéigend kommen.D'Police sicht no eventuellen Zeien, déi sech ënnert der Telefonsnummer 24456201 oder um 113 melle sollen.