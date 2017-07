Vum Januar 2018 u soll et notamment eng steierlech Gläichbehandlung vu Residenten an Non-Residente ginn an d‘Individualiséierung gëtt agefouert.

D'Steierreform - E Reportage vum Ben Frin (27.07.2017) Vum Januar 2018 u soll et notamment eng steierlech Gläichbehandlung vu Residenten an Non-Residente ginn an d‘Individualiséierung gëtt agefouert.

Am Regierungsrot goufen e Mëttwoch d'Modalitéite gutt geheescht, déi de Finanzminister Pierre Gramegna an de leschte Méint mat de Gewerkschaften ausgeschafft huet.

D'Steierreform - E Reportage vum Pit Everling



D'Frontaliere fale vum anere Joer un d'office an d'Steierklass 1, och déi déi bestuet oder gepacst sinn. Dës Koppele musse fir an d'Klass 2 ze kommen an also kollektiv besteiert ze ginn an Zukunft eng Demande maachen. Bis ewell kruten dës d'Lëtzebuerger Klass 2 accordéiert soulaang d'Lëtzebuerger Revenue 50% vum Gesamtakommes ausgemaach hunn, Revenuen am Ausland goufen ënner Ëmstänn ignoréiert.

© RTL Bei den Assimilatiouns-Konditioune bleift et fir ee bestueten oder gepacste Frontalier beim Seuil vun 90% vum Revenu, déi mussen zu Lëtzebuerg erwirtschaft ginn. Fir d'Belsch Frontaliere sinn et 50%.

Nei derbäi kënnt elo en zweete Seuil an zwar vun 13'000 €. Sollten déi 90% net erreecht ginn, spillt dësen zweete Seuil. Wann de Frontalier am Ausland net méi wéi 13'000 € erwirtschaft, da kann trotzdeem vun der Klass 2 zu Lëtzebuerg profitéiert ginn.

© RTL Dat ganzt gëllt iwwregens och fir Pensiounen.

Elo am Hierscht ginn all déi Concernéiert ugeschriwwen a si kënnen, wa se wëllen d'Demande fir d'Klass 2 maachen.

Jidder bestueten oder gepacste Koppel ka vun 2018 un dann och fir eng individuell Besteierung optéieren. Dës Ännerung gëllt souwuel fir Residenten ewéi fir Frontalieren.