E Freideg am Nomëtteg soll d’Opfaart an d’Sortie Helleng op der Saarautobunn opgoen.

No enger laanger Zäit u Konflikter tëscht dem Staat an de Proprietären sou wéi engem Chantier, deen bal 3 Joer gedauert huet, ass de Metten de Contournement zu Helleng opgaangen, op dee vill Chaufferen gewaart hunn.

D’Umgehungsstroos soll potentiell Staue ronderëm der Uertschaft en Enn setzen an de Flux vum Trafic besser geréieren.

De Problem vum Retard vum Bau vum Hellenger Contournement war jo, datt Bauere hir Proprietéiten net wollten verkafen, doduerch huet missten un enger Alternative geschafft gi fir d'Autobunn A13 ze verlängeren. An deem Kontext gouf en Bypass gebaut, deen et méiglech gemaach huet déi concernéiert Wisen a Stécker z‘ëmfueren.

Am September 2016, 7 Méint nodeems dëse Bypass gebaut gi war, ass en néit Stéck Autobunn opgaangen. Dëst waren zwee mol zwou Spueren, déi e Verkéier an zwou Richtungen erlaabt hunn, wat virdru beim Bypass net de Fall war an dowéinst eng extrem Gefor fir d’Chaufferen duergestallt huet.

Deen definitive Projet, de Contournement zu Helleng ass elo no 2 an halleft Joer Bauzäit fäerdeg an kann déi éischte Kéier vun haut un gefuer ginn. Dëst ass virun allem praktesch fir déi Chaufferen, déi d'Autobunn huele fir vu Schengen op Beetebuerg ze fueren, respektiv fir aus dem Saarland an de Minett ze kommen.

De Contournement erlaabt et engem do dernieft den Trafic ze evitéieren, respektiv de Stau ronderëm Beetebuerg, Diddeleng an Fréiseng zeréckzeschrauwen.

34,2 Milliounen Euro huet dee ganze Projet vum Contournement kascht an 13 Joer waren néideg fir en ëmzesetzen.

Gëschter gouf dann och de provisoresche Rondpoint op der N13 nees fir de Verkéier opgemaach, nodeems en definitiv ëmgebaut gi war.

© RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira

Sou huet et laang Zäit op der Héicht vun Helleng ausgesinn... © RTL Archivbild