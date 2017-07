De Statec huet een Indice opgestallt, deen d'Evolutioun vun den Inegalitéiten an de Gemenge soll moossen, ouni dës allerdéngs op e gewëssen Niveau festzeleeën. Dësen Indice soll d'Opstelle vu verschiddenen economeschen a soziale Programmer an der Politik erméiglechen.Een Aspekt vun dësem Indice ass de Mindestloun. An der Moyenne kréien 3,6% vun der Lëtzebuerger Populatioun den RMG, dovun déi Meescht aus dem Norde vum Land. E puer Gemenge maachen eng Ausnam a weise relativ héich Salaire op, dorënner d'Stad Lëtzebuerg, d'Gemenge laanscht déi Däitsch Grenz, d'Gemenge aus dem Minette, grad wéi verschidde Gemenge aus dem Kanton Iechternach, Miersch a Réiden.Eng aner Variabel vum Indice ass de Chômage. Am niddregsten ass deen an der Gemeng Bech mat 2,6% an am héchsten ass en zu Esch, mat 13,2%. D'Zuel u Chômeuren ass an de gréissere Stied am héchsten, den Taux vum Chômage ass an deene Gemengen am ënneschte Klassement a läit bei ronn 7%.Nieft dem Chômage an dem Mindestloun ginn och nach d'Stéit analyséiert. An deem Kader si 4,1% an der Gemeng Sëll bis 10,5% an der Gemeng Hiefenech elengerzéiend Elteren.National gesinn maachen d'Familles monoparentaux 8% aus. Déi meescht dovu konzentréiere sech an de Gemengen, déi tëscht dem Norden an dem Zentrum vum Land leien, am Minett ass den Taux net esou héich.Den Indice vun der Statec huet do dernieft och de Revenu median mat abezunn. Dat ass e Salaire, dee genee an der Mëtt vun de Paien ass, sou dass genee d'selwecht vill Leit am Land méi wéi dee Revenu verdéngen, wéi der och manner e verdéngen. Dëse läit am ganze Land tëscht ronn 2600 an 4800 Euro.