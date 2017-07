Wéi de Landwirtschaftsministère e Freideg matdeelt, gouf an engem Beiestack zu Käerjeng e Fall vu "Loque américane" festgestallt.

© AFP Archivbild

Cas de loque américaine a été confirmé (28.07.2017) Communiqué par: ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Un cas de loque américaine (Amerikanische Faulbrut) a été confirmé dans une ruche d’abeilles à Bascharage. Il s’agit d’une maladie bactérienne qui attaque surtout les larves des abeilles.



Des zones de protection ont été établies autour du foyer. Les ruches d’abeilles dans ces zones sont surveillées afin de détecter d’éventuels cas de la maladie et d’éviter l’extension de cette dernière.



Il est rappelé qu’il s’agit d’une maladie spécifique des abeilles et qu’il n’existe aucun risque pour la consommation du miel.

Bei der sougenannter amerikanescher Faulbrut handelt et sech ëm eng bakteriell Krankheet, déi besonnesch d'Larve vun de Beien ugräift.Eng Protektiounszon gouf ageriicht a sämtlech aner Beiestäck an der Ëmgéigend ginn elo surveilléiert, fir festzestellen, ob d'Krankheet sech schonn ausgebreet huet oder net.Wéi den zoustännege Ministère nach präziséiert, besteet kee Risk lokalen Hunneg ze konsuméieren, och wann et sech ëm eng spezifesch Krankheet bei de Beien handelt.