© Guy Seyler

Nei Vëlospist "An der Soup": Rep. Guy Seyler



Et ass zwar nach nëmmen e Stéck vun enger Connectioun tëschent Reisduerf a Jonglënster, mä et ass awer eng vun eise flottste Strecken, mengt op alle Fall de Guy Seyler.

© Guy Seyler © Guy Seyler © Guy Seyler © Guy Seyler « ZréckWeider »

Et hat laang gedauert. 2010 war mat den Aarbechten ugefaange ginn, mä schonn 1 Joer drop goufe se op Drock vum Mouvement Ecologique erëm gestoppt. 2014 war dunn alles gekläert, an d'Vëlospist gouf zesumme mat der Renaturéierung vun der Wäisser Äernz an Ugrëff geholl.Erauskomm ass eng Streck vu 4,7 km, déi einfach herrlech ass. Dank der Zesummenaarbecht vun Ëmweltministère an Nohaltegkeetsministère kënnen an Zukunft esou Konflikter evitéiert ginn, seet de Minister François Bausch.D'Pist bis op Kéideng ass en Ausfluch wäert, well si geet duerch e Fiichtgebitt, duerch en Auebësch. Natur pur quasi. Duerch déi gläichzäiteg Renaturéierung vun der Wäisser Äernz ass hei eng duebel Gewënnsituatioun entstanen, seet d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg. A si betount, datt Renaturéierung och en natierlechen Héichwaasserschutz ass.An de Minister Bausch gesäit jo am Vëlo méi wéi nëmmen e Fräizäitartikel.Bei allem Luef muss een dann awer regrettéieren, datt dës Pist zu Kéideng ophält. Ma et géif net dobäi bleiwen, esou de Minister, well déi Lücke géifen zougemaach ginn, déi nei Pist wier jo just een Deel. D'Zil wier et schonn, déi eenzel Deeler vum Land mateneen ze verbannen.A wann eng Gemeng en Uschloss un eng national Vëlospist mécht, da géif dat neit Gesetz e Subsid vun 30 % virgesinn fir d'Gemeng. Et wier een an enger flotter Dynamik, esou de François Bausch.D'Gemeng Hiefenech ass schonn op deen Zuch opgesprongen. D'Pläng fir eng Ubannung aus dem Duerf bis an d'Soup leien am Tirang.