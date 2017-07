© www.centreantipoisons.be

Zanter 2 Joer gëllt an deene Fäll eng gratis Nummer, wou Ee mam belschen Anti-Gëft-Zenter fir all Froen an deem Kontext verbonne gëtt.

Éier et nämlech den Accord tëscht dem Gesondheetsministère an der Belsch gouf, konnt de Nummer 8002-55 00 nëmmen vun Dokteren an Apdikter ugeruff ginn. An d'Lëtzebuerger hu vun deem Service gebrauch gemaach. Esou goufen et zejoert net manner wéi 420 Appeller, an 390 Fäll waren et Urgence-Froen no engem direkten Kontakt mat engem gëftege Produit. Déi meescht Froen hunn dann och Accidenter mat klenge Kanner concernéiert. D'Kanner déi manner al wéi 5 Joer sinn, sinn dann och der Gefor vum Vergëften am heefegsten ausgesat.

Firwat gouf dann elo an de belsche Centre Antipoisons vu Lëtzebuerg aus ugeruff?

An de meeschte Fäll goung et drëms, datt Medikamenter falsch ageholl goufen, dat bei Mëttelen géint Féiwer a Wéi. Antiinflammatoires an de Paracétamol sinn am meeschte vun dëse Froen betraff.

Hannendrun an deem Listing fanne sech Medikamenter wéinst Problemer mat de Loftweeër virun dann Antibiotiken.

D'grouss Majoritéit vun den Appelle geschitt no engem Accident, wouvunner all zéngt Accident drop zeréckzeféieren ass, datt eng Overdose vun engem Medikament geholl gouf.

Wat geschitt bei der Telefon-Berodung?

Gefrot gëtt natierlech nom Alter, nom Numm vum Produit wéinst deem Een urifft, duerfir muss d'Verpackung gehale ginn, dann no der Quantitéit an no de Symptomer vum Malaise.

An de meeschte Fäll ass den Traitement symptomatesch, an net heefeg muss un antidote, e Géigegëft agesat ginn - dat war nëmmen 5 Mol de Fall, ënnert anerem wéi eng Persoun vun enger exotescher Schlaang gebass gouf oder wéi eng aner Persoun a Kontakt mat Mercure koum.

Och an Zukunft gëllt also fir all Froen wat eng méiglech Vergëftung ugeet de gratis Nummer 8002 - 55 00 oder de Web-Site www.centreantipoisons.be, wourop et zejoert eleng eng 2300 Visitten vu Lëtzebuerger User goufen. Heirop fënnt Een och wichteg Informatioun wat ee praktesch ka maachen am Fall vun enger Vergëftung respektiv och praktesch Tuyauen, wéi zum Beispill deen, d'Toiletten net simultan mat Eau de Javel an engem Mëttel géint de verstoppte Rouer ze benotzen.