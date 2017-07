En Donneschdeg ass zu Schëffleng een Auto opgefall, dee mat oppener Fënster gefuer ass. De Beamten ass hei ee staarke Geroch entgéint komm. Den Auto gouf gestoppt an am Auto huet et no Marihuana geroch. De Chauffer huet dunn och zougi während dem Fueren een Joint gefëmmt ze hunn. De Chauffer huet d'Schlëssele vum Auto missen ofginn. Eng Blutt- an Urinprouf gouf ugefrot.Um fréie Freide Moie gouf bei enger Vitesskontroll een Auto ugehalen. Bei der Kontroll hunn d'Beamte misse feststellen, dass de Chauffer kee Permis bei sech hat an ënner Alkoholafloss stoung. Méi spéit hu si eraus fonnt, dass géint de Mann schonns ee Fuerverbuet virlouch.