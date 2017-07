Um Donneschdeg Owend waren zu Bieles an de Stroossen e puer Päerd ënnerwee.

© afp

D'Pompjeeën an de Besëtzer hunn den Ausfluch vun den Déieren an der Rue Waassertrap ofgebrach a konnten d'Déieren ouni dass engem eppes geschitt ass nees zeréck an de Stall bréngen.