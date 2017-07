© Domingos Oliveira

Zanter Méint ewell zirkuléiert d'Rumeur, datt de Wollef nees kéint am Land ënnerwee sinn: Preuven duerfir feele bis dato awer nach.Nodeems virun zwou Wochen 8 doudeg Schof op enger Weed tëscht Garnech an Holzem fonnt goufen, sinn d'DNA-Analyse vun den doudegen Déieren nach ëmmer net do - dëst kann der Ëmweltministesch no, och nach e puer Wochen daueren.Dat schreift d'Carole Dieschbourg an enger Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun den CSV-Deputéierten Hansen a Roth.Confirméiert gëtt awer, datt op der selwechter Plaz laanscht der Areler Autobunn ewell zweemol hannertenee Béischten aus Perchen ausgebrach waren - wéi een Déier oder wat duerfir d'Ursaach war, konnt net festgestallt ginn.Nom éischten Ausbroch war och eng Wëldkamera vun der Natur- a Bëschverwaltung installéiert ginn - dës gouf awer an der zweeter Nuecht propper vum Stativ erofgeschrauft a geklaut. Exkrementer, déi an der Wiss fonnt goufen, wieren absolut net wollefstypesch heescht et.Weider heescht et vun der Ëmweltministesch, dass wann et Wëllef sollten am Land ginn, dës net ausgewëldert gi wieren, mä villméi duerch natierlech Zouwanderung an de Grand-Duché komm sinn.Och tëscht Leideleng a Beetebuerg war Ugangs vum Mount en Déier vun engem Bauer laanscht engem Bësch fotograféiert ginn, dat kéint e Wollef gewiescht sinn.