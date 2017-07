Indivisioun - wat ass dat?: Explicatioune vum Pit Everling



Datt de Google-Datazenter op Biissen kënnt, ass jo nach net an dréchenen Dicher. Et feelt eng Ënnerschrëft vun engem vun 3 Coproprietäre vun zwou Parzellen. D'Proprietäre sinn an der sougenannter Indivisioun.De Pit Everling huet bei enger Affekotin nogefrot, wat iwwerhaapt eng Indivisioun ass a wat et fir allgemeng Léisunge fir Situatioune wéi déi zu Biissen kéint ginn.

Eng Indivisioun ass, wann zum Beispill e puer Leit zesumme Proprietär vun enger Saach sinn. Kënnt et zu enger ähnlecher Situatioun wéi lo zum Beispill zu Biissen, da gëtt et an der Reegel dräi Weeër, wéi d'Situatioun kéint gehandhaabt ginn, seet d'Affekotin Nathalie Weber-Frisch.Déi bescht a séierst Léisung wier wann d'Leit sech eens ginn. Geschitt dat net, da geet et viru. An den allermeeschte Fäll kënnt een dann awer iergendwann aus enger Indivisioun eraus - well am Prinzip kréich een eng Indivisioun ëmmer opgeléist. Entweder kritt een en Deel als Immobilie oder et kritt ee Suen, nodeems versteet gouf.Gëtt et keen Arrangement, da wier en anert Konzept d'. En Instrument, mat deem allgemeng virsiichteg ëmgaange gëtt, seet d'Affekotin, well de Proprietär den Terrain ewechgeholl kritt. Et wier awer eng Méiglechkeet, en Terrain ze kréien, well och Privatleit kéinten eng Expropriatioun ufroen, ma et muss dann en Intérêt public do sinn.Eng drëtt Méiglechkeet kéint dann nach eventuell densinn, dat heescht, wann een e Recht esou ausreize wëll, datt et net méi proportionell ass. Wann zum Beispill een net verkeeft an doduerch aneren enorm schuet ...Soubal et op d'Geriicht gëtt ass d'Situatioun iwwregens sécherlech net méi bannent e puer Wochen ze klären.