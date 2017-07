Am Lokalen huet den 112 zwee Accidenter vun e Freideg den Owend gemellt. Hei goufen all kéiers 2 Persoune blesséiert.

Tëscht Groussbus a Viichten ass eng Persoun bei enger Kollisioun géint 17 Auer blesséiert ginn. An, an der Millebaach gouf e Motocyclist verwonnt, dee gefall war.



Donieft huet et nach zu Éileng an enger Garage gebrannt. Detailer feelen.