Deen neie Look vun der Weed ...

D'Info-Schëld virun der nach intakter Natur-Kuliss.

Esou huet deen imposante Bam bis viru Kuerzem ausgesinn (lénks am Bild, e bëssi verstoppt).

Deen neien Outfit vun der Weed: Aus dem Bam gouf e Stomp ... deen de Bam rette soll. « ZréckWeider »

An de leschten Deeg sinn nämlech sämtlech Äscht vum imposante Repère beim Busarrêt ofgeschnidde ginn.Bis viru Kuerzem stoung de Bam nämlech nach a voller Pracht beim Schëld mat Infoen iwwert d'Jongmëtt, dee grousse Bauprojet am Zentrum vu Lënster.An der Lescht huet de Bam awer plazeweis net méi esou gutt a Form ausgesinn - vu Wäitem war nach alles an der Rei, ma vun no huet ee gesinn, datt e gelidden huet.Anscheinend war d'Dréchent doru Schold an déi soll dann och schold sinn, datt de Bam elo geschuer gouf - fir en iwwer dee Wee ze retten.Dat war op alle Fall emol op Facebook ze liesen a gouf do deels mat Berouegung, deels mat Skepsis opgeholl.An do war och eng Undeitung drop, datt de Bam wéinst de Bauprojeten awer fréier oder spéider Plaz maache misst ...