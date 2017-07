Der Police ass et e Freidegnomëtteg gelongen e Mann ze verhaften, dee mat frieme Kreditkaarten Alkohol am Wäert vun e puer 100 Euro kaf huet.

De Mataarbechter an dem betraffene Geschäft zu Bartreng war de Mann suspekt virkomm an hunn d'Police geruff. D'Beamten hunn de Mann a flagranti beim Kaf vum Alkohol am Dive-Inn vun engem Gedrénksbuttek zu Bartreng erwëscht.



Et huet sech erausgestallt, dass hien do virdrun schonn e puer Mol an anere Filiale vun dem selwechte Geschäft mat geklaute Kreditkaarten akaf hat. Hie gouf op Uerder vum Parquet verhaft a gouf dem Untersuchungsriichter virgefouert.