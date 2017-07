De Mann hat donieft ze vill gedronk. Nieft dem Chauffer a senger Bäifuererin souz hannen am Auto ee kleng Kand vu 4 Joer. Op Uerder vum Parquet gouf den Auto saiséiert an de Mann protokolléiert.Donieft kruten 4 Automobilisten an der Nuecht op e Samschdeg de Permis ofgeholl, well si ze vill gedronk haten. Dat war zu Bech-Klengmaacher, 2 Mol zu Esch an 1 Mol zu Diddeleng.