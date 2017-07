Deen éischte Führerschäin gouf e Freideg den Owend géint 23.35 Auer op der N10 bei Bech-Maacher agezunn. Deen zweeten um 0.40 Auer zu Esch an der Rue d'Audun. Deen drëtte géint 2.20 Auer och zu Esch an der Lëtzebuerger Strooss. An dee véierten an der Lëtzebuerger Strooss zu Diddeleng, dat war kuerz virun 3 Auer. Véiermol notéiert d'Police a Grond: "durch Alkoholeinfluss".Da koumen och nach 4 Kandidaten an den "Arrest", och hei war de Grond: Alkohol.E Freideg den Owend géint 18.45 huet an der Stad virun der Gare e Mann, dee vill ze vill gedronk hat, sämtlech Passanten ugebaupst.Eng Véierelstonn drop huet zu esch och virun der Gare ee Mann virun engem Café d'Terrassestill duerch d'Géigend gepucht a souguer d'Polizisten ugegraff.Kuerz virun 22 Auer huet zu Miersch op der Place St. Michel e Mann op engem Fest d'Personal an d'Gäscht belästegt.An um 3.30 Auer huet eng Fra sech an der Stater Rue de Trèves mat e puer Jonke gestridden a konnt souguer vun enger Policepatrull net berouegt ginn.