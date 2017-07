© Archiv

Géint 15 Auer gouf een an d'Avenue de la Gare geruff, well e Mann en Handy an engem Elektrogeschäft klaue wollt a vum Sécherheetspersonal erwëscht gouf. Déi hunn d'Police geruff, déi hunn den Onéierleche matgeholl an de Parquet huet e Verhafte gelooss. Hie koum nach de selwechten Dag virun den Untersuchungsriichter.Och virun den Untersuchungsriichter koum en Abriecher, deen um Freideg an der Rue Bender an e Geschäft agebrach war. D'Police konnt de Mann ermëttelen a verhaften.Net mat engem Abriecher, mä dofir mat engem alkoholiséierte Mann, kruten d'Beamten et e Samschdeg de Mëtteg kuerz no 15 Auer an der Rue du Fort Wendell ze dinn, deen amgaange war Passanten, déi laanscht gaange sinn, ze beleidegen.Weider mellt d'Police, datt ënner anerem zuan der Rue du Nord, zuan der Dikrecherstrooss an an deran der Rue Edouard Grennier agebrach gouf.Op derhuet tëscht Mëtternuecht an 3.40 Auer um Sonndeg de Moien en Onbekannten 200 Liter Diesel aus engem Camion ofgezaapt. Dofir gouf den Tankdeckel opgebrach.Zuan der Rue de l'Industrie, an deran der Areler Strooss an zuan der Lëtzebuergerstrooss goufen dräi Permisen agezunn, well d'Automobilisten ze vill gedronk haten.Och wéinst Vitess si Permisen agezu ginn, datt ënner anerem zuan der Grand-Rue, wou de Chauffeur d'Vitesslimitatioune komplett ignoréiert huet a mat 105 Kilometer an der Stonn amplaz den erlaabte 50 geblëtzt gouf. Am Tunnel Gousseldeng beisinn dann zwee Automobilisten opgefall, déi a Richtung Lëtzebuerg wuel net ofgebremst hunn an nach ëmmer 142, respektiv 143 km/h drop haten, obwuel just 90 erlaabt ass.