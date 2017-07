De Lëtzebuerger Premier an deen aus Estland hu Mëtt Juli en Accord ënnerschriwwen fir sech am Grand-Duché kënnen neier ze loossen.

Weltwäit éischt elektronesch Ambassade kënnt op Lëtzebuerg (30.07.2017) Op d'Been gestallt gouf de Projet vum Centre des Technologies de l'Information de l'Etat.

Lëtzebuerg fir Estland interessant, well een hei sougenannten Tier 4 Data Centeren huet, dat heescht vun heegster Sécherheetsstuf.Lëtzebuerg géif hei versichen eng weider Nisch ze sichen. Op der Weltkaart wier de Grand-Duché och scho fir vill Länner ee méigleche Partner. Weider Projete si geplangt.Vill Staaten an Institutioune wieren um Sprong op Lëtzebuerg. An et gëtt jo och Privatentreprisen déi Big Data am Grand-Duché wëllen denken.