Mat iwwer 2 Millioune Visiteuren all Joer, kann ee vun der Schueberfouer zu Recht behaapten, dass et dat gréisste Volleksfest zu Lëtzebuerg an der Groussregioun ass. Enn August ass et dann nees souwäit, dann invitéiert d'Schueberfouer d'Leit op déi 4 Hektar grouss Glacis-Plaz.Vill Detailer, wéi vill Spiller an Attraktiounen et dëst Joer sinn, e Plang oder de Programm ginn net nach net. Do muss ee sech nach e bësse gedëllegen. Ma elo schonn huet den Opbau vun der Schueberfouer ugefaang.