D'ACEL weist sech an engem Communiqué frou driwwer, datt och elo Leit déi am Ausland studéieren vun der Mesure kéinte profitéiere wa se zu Lëtzebuerg sinn.

De Student muss noweis kënnen, datt en op enger Uni ageschriwwen ass an e muss en elektroneschen Ticket kënne virweisen. Déi néideg Demarchë kënnen an den zoustännege Guichete vun der Mobilitéitszentral an der Stad an um Belval gemaach ginn.



De gratis Ticket ass da fir ee Joer gutt. Dëse kann elo vum 1. August un ugefrot ginn.