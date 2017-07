Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Bei enger Vitesskontroll ass ee Fuerer mat 160 Kilometer an der Stonn gemooss ginn, wou 90 erlaabt ass. De Mann gouf ugehalen, protokolléiert a krut de Permis entzunn.Ee weidere Fuerer, deen zu Nidderfeelen an der Uertschaft ënnerwee war, gouf mat 91 Kilometer an der Stonn gemooss. Och hie gouf protokolléiert.Bei enger weiderer Kontroll zu Gréiwemaacher gouf um 00.10 Auer een Auto ugehalen. De Chauffer vum Auto huet direkt zouginn ënner Alkoholafloss ze stoen. Esou wuel den Alkohol- ewéi och den Drogentest war positiv. Dobäi gouf nach festgestallt, dass schonns ee provisorescht Fuerverbuet géint de Chauffer virlouch.