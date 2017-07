Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Beim schwiefelfräie Mazout (10 ppm) ass et eng Hausse beim Maximalpräis vun 1,8 Cent op 0,516 Euro de Liter. Beim Schwiefelaarmen (50ppm) ass et eng Hausse ëm 1,9 Cent, deen domat elo op 0,515 Euro de Liter klëmmt.Och beim Äerdgas gëtt et eng Hausse vun 1,3 Cent op 0,678 Euro de Kilo.