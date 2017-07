E Méindeg de Muere géint 8.15 Auer huet zu Rodange en Haus gebrannt. Et ware vill Pompjeeën am Asaz, ma et blouf beim Materialschued.

© CISP

© CISP

Fir d'éischt goufen d'Péitenger Pompjeeë geruff, nodeems Damp aus dem Haus ausgetrueden ass. Séier huet sech sur place erausgestallt, datt d'Feier um 2. Stack vum Gebai ausgebrach war. Well et e Brand vun der Kategorie "B2" war, goufen och d'Pompjeeë vun Nidderkäerjeng geruff.Ausgerüst mat entspriechendem Otemschutz-Equipement ass et de Pompjeeën da séier gelongen, d'Flamen ënner Kontroll ze bréngen. Et ware keng Persounen am Haus, soudatt et beim Materialschued bliwwen ass.