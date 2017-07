D'Regierung huet an hirem leschte Conseil virun der Summerpaus dowéinst verschidden Adaptatiounen ugeholl, déi souwuel vun der Caritas wéi der Entente vun den Offices sociaux begréisst ginn.





D'Subvention loyer - E Reportage vum Claude Zeimetz



An Zukunft mussen akommesschwaach Stéit net méi 33%, ma just nach 25% vun hirer Pai fir de Loyer ausginn. D'sozial Transferte wéi d'allocation de vie chère zum Beispill ginn net méi mat gerechent. Ee Mount Pai geet duer, virdrun huet een der misse 6 eraginn, fir seng Demande ze maachen an de Plafong, also de "seuil de faible revenu", gëtt och adaptéiert. Alles an allem soll d'Zuel vun de Beneficiaire vun 19.000 op maximal iwwer 35.000 eropgoen. Amplaz 35%, kéime 65% vun der Ziilpopulatioun a Fro, déi um private Marché lounen.Am RTL-Interview begréisse souwuel de Robert Urbé vun der Caritas, wéi de Jean-Paul Reuter aus dem Déifferdenger Office social déi annoncéiert Adaptatiounen, waarden awer an engems nach op méi detailléiert Informatiounen. Besonnesch fir de Robert Urbé stelle sech nach eng ganz Partie technesch Froen. Hie bedauert donieft, datt och an Zukunft nach ëmmer net jiddereen, deen den RMG kritt, eng Subvention loyer wäert ze gutt hunn.Fir datt de Mietzuschuss an Zukunft wierklech vu méi Leit ugefrot gëtt, misst och onbedéngt besser a méi informéiert ginn. Nieft den Office sociaux, kéinten zum Beispill d'Gemengen de Concernéierten déi néideg Informatioune ginn, sou de Jean-Paul Reuter. Donieft wier et a jidderengem sengem Interessi, wann d'Pabeierflut géif agedämmt ginn. Den Ament wier d'Prozedure fir eng Demande ze maachen nach ganz laangwiereg a schwéierfälleg.De Robert Urbé fuerdert donieft eng Formatioun fir déi Professionell um Terrain. Et kéint net sinn, datt Leit keng Sue kréien, nëmme well déi Responsabel iwwert d'Berechnungsmodalitéiten net Bescheed wëssen.Wéi d'Subvention loyer agefouert gouf, war d'Regierung vun 19.000 Beneficiairen ausgaangen. Ma et hate grad mol eppes méi wéi 4.000 Leit an engem Joer eng Demande gemaach. D'Halschent dovunner war refuséiert ginn.