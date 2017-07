Zanter 2015 sollt d'A7 ënnert anerem d'Mierscher Strooss an d‘Route Principale entlaaschten. Eng Iddi, déi, wéi et schéngt, bis ewell net opgaangen ass.

Trafic zu Sëll / Reportage Danielle Goergen



Zanter September 2015 leeft d'A7, also d’Nordstrooss, duerch d'Land. Dës soll ënnert anerem d'Mierscher Strooss an d‘Route Principale entlaaschten.An senger parlamentarescher Fro un den Nohaltegkeetsminister François Bausch ënnersträicht den DP Deputéierten André Bauler, dass dës Stroossen trotz allem nach ëmmer staark befuer ginn an dass dësen Trafic d'Liewensqualitéit vun den Awunner vu Sëll aschränkt. Den Deputéierten wëll dofir Zuelen gewuer ginn.

An senger Äntwert op dës Fro erënnert de Minister dorunner, dass den Trafic op alle Lëtzebuerger Stroossen iwwer déi lescht Joere kontinuéierlech zougeholl huet.D'Streck Rippweiler-Sëll gëtt am Dag vu ronn 5.400 Autoe befuer. A Richtung Tënten sinn et der 3.800 pro Dag. 3.800 Chaufferen notzen dann och all Dag d'Areler Strooss, wougéint d'Route de Mersch vun 3.700 Autoe befuer gëtt.Dagsiwwer fueren 210 Camione op där N8 an béid Richtungen. Fir d’N12 sinn dës der 270. Den Trafic op der N12 huet sech dem Minister no net verännert. D'Zuel vun den Autoen, déi a Richtung Tënten fueren, ass zanter dem Bau vun der Nordstrooss esouguer erof gaangen. Allerdéngs huet de Verkéier op der N8, tëscht Sëll a Miersch op der Kräizerbuch staark zougeholl.Dës läit engersäits dorun, dass et op der N12 méi roueg zougeet an anerersäits un dem méi staarken Trafic op der Areler Strooss, dee sech duerch de ville Verkéier op der A6 erkläre léist.