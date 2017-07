Géint 1 Auer an der Nuecht war tëscht Bech-Klengmaacher a Schwéidsbeng een Automobilist mat sengem Gefier an ee Bam gerannt. Eng Persoun gouf verwonnt.Weider mellt den 112 nach, dass zu Elveng bei Schengen, kuerz no 01.30 Auer an der Nuecht, an der rue Pierre Diederich den Daach vun engem Haus a Flame stoung. Am Asaz waren d'Pompjeeë vu Schengen, Munneref a Fréiseng. Soss Detailer ginn et keng.