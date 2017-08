Et gi keng weider Mesurë geholl fir géint d'Fiiss vir ze goen an de Verbuet vun der Fuussejuegd gëtt och net opgehuewen.

Nee, et stëmmt net, dass et a leschter Zäit méi Fiiss an de Stied an Dierfer ginn! Nee et gi keng weider Mesurë geholl, fir géint d'Fiiss vir ze goen, oder fir d'Verbuet vun der Juegd op Fiiss z'annuléieren. Dat äntweren d'Ëmwelt- an d'Gesondheetsministesch dem CSV-Duo Adehm-Roth op eng entspriechend parlamentaresch Fro. D'Ministeschen Dieschbourg a Mutsch stellen den Deputéierten a punkto Fiiss eng Géigefro... an zwar, wou d'CSV-Politiker dann dru kommen, ze behaapten, datt et méi Fiiss géifen an de Stied ginn - jo, datt d'Zuel vun dësen Déieren op eng Manéier géif an d'Luucht goen, déi Engem misst Suergen maachen. D'Deputéiert sollten dach w.e.g. hir Sourcen opdecken an der Ëmweltverwaltung matdeelen, wou se do dru kommen.

En attendant preziséieren d'Ministeschen, datt, nodeem d'Juegd op Fiiss verbuede gouf, e Comité de Suivi geschafe gouf.

Dësen Experte-Gremium hält d'Situatioun am Aen an huet keng wëssenschaftlech Elementer, déi géife weisen, datt sech de Fuuss ze séier weider verbreet hätt. Ugespillt gëtt natierlech op d'Méiglechkeet, datt sech kéint via de Fuuss d'Echinococcose verbreeden: dëse sougenannten "klenge Fuussbandwuerm" muss obligatoresch hei am Land gemellt ginn: bannent de leschten 10 Joer goufen et nëmme 4 där Fäll, woubäi sech Leit mam Parasit infizéiert hunn.

Etüden an Däitschland weisen, datt et an deem Land d'Joer tëscht 15 an 30 nei Infektioune goufen.

D'Ministesche preziséieren dann och, datt sech d'Echinocoquen net eleng duerch de Fuuss verbreeden, mä och duerch Hausdéieren.

Et gëllen dann och d'allgemeng Hygiènesregelen, wann Een am Gard geschafft huet: Hänn gutt wäschen nom schaffen a virum Iessen a keen Uebst vum Buedem oder Geméis iessen, ouni et ze wäschen. Proprietäre vun Hausdéiere gëtt gerode Kazen an Hënn reegelméisseg z'entwuermen. D'Juegd op de Reenert bleift verbueden, sou wéi et zënter 2 Joer elo gëllt - am beschte protegéiert een z.B. Hénger viru Fiiss a Marderen duerch sécher Zénk, déi minimal 2 Meter héich musse sinn.

De Fuuss am urbane Raum ass natierlech awer och e Fakt, well dës Déiere sech extrem gutt a séier un hire Liewensraum upassen - esou besteet d'Iesse vun de Fiiss an de Stied zu 2/3 aus Liewensmëttel, déi ewechgehäit goufen. Fir dass Mënsch a Fuuss gutt laanschteneen kommen, gëllt d'Maxime vum "net fidderen", Sandkëschten ofdecken, Dreckstuten net dobausse stoe loossen a Vullefudder net op de Buedem streeën.