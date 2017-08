Tëscht e Samschdeg 13 Auer an e Méindeg 06.30 Auer goufen eng Rei Autoe vun engem oder méi Onbekannter beschiedegt, dat Ganzt am Garer Quartier.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Mat engem spatze Géigestand si méi Autoen zerkraazt ginn an Deels uerg beschiedegt ginn. Enn Zeie konnt de Mann beschreiwen. Et soll e Mann vun europäescher Ofstamung sinn, dee 25 bis 28 Joer al ass. Hie war donkel gekleet, 1,75 bis 1,80 grouss an ongeféier 80 Kilo schwéier.All d'Informatioune si fir d'Police vun der Gare a vun Hollerech ënnert der Nummer 24444200 oder um 113.