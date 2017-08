Ween huet sech net scho mol opgereegt, wann den Taximeter esou séier an d’Luucht geet? No der Reform vum Taxiwiesen huet de Statec festgestallt, dat d’Präisser liicht erofgaange sinn. Eng gutt Nouvelle...

Taxispräisser / Reportage Sam Rume



Am Abrëll sinn d’Präisser ëm dräi Prozent erofgaangen an am Mee ëm 0,5 Prozent. Dat sinn déi direkt Konsequenze vun der Taxireform, déi am September zejoert a Kraaft getrueden ass an den Taxien eng Iwwergangsphas vun engem hallwe Joer gelooss huet, fir sech ëmzestellen. An zwar ass et dorëms gaangen, den Taxismarché ze liberaliséieren. Op dës Reform gouf laang gewaart. Dem Marc Ferring vum Observatoire de la formation des prix no hunn déi lëtzebuergesch Taxien am internationale Verglach präisméisseg schlecht ofgeschnidden.

Et gi regelméisseg Etude publizéiert vun Taxispräisser, eng dovunner zum Beispill vum däitschen ADAC. An do kënnt Lëtzebuerg ëmmer e bësse méi schlecht ewech, well d'Präisser méi héich sinn, wéi an aneren europäesche Länner.

Mam reforméierten Text kënnen d’Taxisentreprisen hir Präisser selwer bestëmmen, virdrun hat de Staat Afloss dorop. Nei Acteure kënne lo de Präis drécken. Et kann een da lo och deen Taxi huelen, deen engem am meeschte konvenéiert, net méi deen éischten, deen an der Rei steet. Ma de Staat huet elo awer d’Kompetenz fir d’Lizenzen ze verdeelen. Dat war virdrun d’Aufgab vun de Gemengen. De Staat kéint esou besser dofir suergen, datt keng illegal Taxien zirkuléieren. En anere positive Punkt ass, datt d’Taxien elo fir bestëmmte Strecke speziell Tariffer ubidde kënnen, sou de Marc Ferring.

D'Offer gëtt doduerch méi diversifizéiert an d'Taxie kënne fir eng gewësse Streck e bestëmmte Forfait froen, also e fixe Präis. Och kann een en Taxi iwwer eng App reservéieren an do direkt de finale Präis gewuer ginn.

De Bilan vum Observatoire de la formation des prix gëtt dann och nach aner intressant Detailer. Vun de Lizenzen, déi an der Stad verdeelt dierfe ginn, si just nach knapp 9% iwwereg, am Norde sinn et der nach 75%. Et ginn elo och nei Lizenze fir Taxie mat Null Emissioun, där hat de Staat der um Ufank 20 virgesinn, ma den Undrang war grouss, sou dass där nach méi nokommen.