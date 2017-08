© RTL (Archiv)

De Karschnatz fält dëst Joer esou lala aus. Den Nico Graf huet beim Serge Turmes vum Agrozenter zu Miersch nogefrot.

Karschnatz / Reportage Nico Graf



Deen explizéiert, datt d'Quantitéit vum Süde vum Land nom Norden eropgeet. Wëll et eben am Süden méi dréche war, wéi am Zentrum oder am Norden. Fazit, d'Quantitéit ass net gutt. Ronn 70 Prozent vun engem normale Joer hätt een am Süden agefuer. Am Zentrum dogéint hätt ee 20 bis 25 Prozent manner gehat, wéi an engem normale Joer, am Norden 10 bis 15 Prozent.

E bëssen haten d'Bauere sech drop gefaasst gemaach, och d'Qualitéit wier net an der Rei. Mä am Géigendeel. Et war een erstaunt, datt d'Qualitéit dëst Joer ganz gutt ass, et huet een näischt drun auszesetzen. Et ass emol eng Partie, déi net esou gutt ass, ma an der Moyenne huet een näischt drun auszesetzen a vill besser, wéi dat leschte Joer.

An de leschten Deeg konnt een elo gesinn, datt iwwerall op de Felder déi déck Maschinnen ënnerwee waren, wéi d' Wieder nach gutt war. Ass dann alles erakomm virun den Donnerwieder?

Leider net, seet de Serge Turmes, am Éislek zum Beispill steet nach gutt d'Hallschent. Am Zentrum stinn nach 10 bis 15 Prozent an am Süden nach esou 5 bis 10 Prozent. D'Knëppelsteng an de staarke Reen suergen awer och fir Schied.

Wëll soen: hoffentlech hält et op mat deene Knëppelsteng a mat de Wiederen, fir datt se och de Rescht vum Karschnatz gutt zu Enn bréngen.