Dräi Onbekannter hunn d'Fra an der Rue Robert Schumann fir d'éischt ofgelenkt, an hir dunn de Portmonnie aus enger Tut um Rollator geklaut.

Duerno sinn déi dräi Onéierlech fortgelaf. Eng aner Fra hat de Virfall bemierkt a konnt eng Beschreiwung vun den Täter maachen. Si waren allen dräi relativ schlank, tëscht 1,65 an 1,70 Meter grouss, wahrscheinlech tëscht 15 an 18 Joer al an haten eng Baseballkap an donkel Boxen un.All Informatioun ass fir den 113.