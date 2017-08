Mir sinn am Öko-Defizit, dat heescht, mir hunn u sech d'Ressource scho verbraucht, déi d'Äerd an engem Joer produzéiert.

Dësen Dag gëtt „jour du dépassement“ genannt, oder och „overshoot day“ op englesch, an e gëtt all Joer op en neits ausgerechent. An en ass dës Kéier sou fréi wéi nach ni... Also schlecht Zäite fir de Klima.

1970 war et nach am Dezember, an den 80er ass de „jour du dépassement“ schonn op Mëtt Oktober gefall. Zanter 12 Joer ass en elo schonn am August an am Joer 2030 kéint et da schonn am Juni esouwäit sinn. Den Dag kënnt also ëmmer éischter a weist eis kloer, datt mer iwwert eise Moyene liewen. Ma wéi gëtt den Dag berechent?

Déi international ONG „Global Footprint Network“ këmmert sech dorëms. Als „footprint“, also Foussofdrock, bezeechent se d'Notze vun engem Ecosystem par Rapport zu deem, wat den Ecosystem hiergëtt. Dat heescht, et gëtt berechent, wéi vill d'Natur an engem Joer produzéiert, respektiv erneiert, a wéi vill d' Mënschheet verbraucht: fir z'iessen, d'Matières premières fir ze verschaffen, d'Loft déi mer verschmotzen, oder och d'Waasser.

An do weist sech, datt zanter de 70er méi verbraucht gëtt, wéi vun der Natur kann erneiert ginn. E bekannt Beispill ass d'Loft, déi mer méi verschmotze wéi d' Bëscher botze kéinten. Wann d'Joer nëmme bis dëse Mëttwoch dauere géif, da géif et mat der Loft nach sou just duer goen. Ma d'Joer ass nach laang, dat heescht, datt mer haut esou vill verbrauche wéi 1,7 Planéite kéinte produzéieren. Also bräichte mer scho bal eng zweet Äerd. Ma di räich Industrielänner verbrauchen natierlech vill méi wéi méi aarm Länner. Wa jiddwereen esouvill géif verbrauche wéi mir an eise Breedegraden, da bräichte mer schonn 3 Planéiten.

Dee Problem ass u sech wuel bekannt, ma d'Organisatioun weist en op eng erschreckend däitlech Manéier. D'ONG schléit dowéinst ganz konkret an alldeeglech Léisunge vir, zum Beispill manner Fleesch iessen, manner Offäll produzéieren a manner mam Auto fueren. Och dat ass wuel alles net nei, ma muss just konsequent ëmgesat ginn.



