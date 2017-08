X

Wat mécht een als Lëtzebuerger Architektur-Student am Master op enger Uni zu London, wann een enttäuscht ass iwwer de Brexit? Et entwërft ee mam Budget, deen eigentlech fir ee vill ze vill deieren TGV geplangt ass, een nohaltegen, gréngen Infrastruktur-Projet, dee souguer op ee Schlag vill Problemer vun de Britte géing léisen a puncto Logement, Ëmwelt a Mobilitéit.

Den Damien Assini lieft zanter 5 Joer zu London an England a war, wéi vill Anerer, enttäuscht nom Brexit-Referendum. Wéi déi britesch Regierung nom Brexit dunn de Projet High Speed 2 presentéiert huet, war de Student iwwerzeegt, dass sech op der Plaz a mat esouvill Suen dach eppes Besseres géing maache loossen.

Amplaz TGV, een satiresch, an awer reelle Projet

De Projet vun der Regierung soll iwwer 500 Kilometer uechter England fueren. De Budget dofir leit bei 60 Millioune Pond, dat ass duebel sou héich, wéi an den 80er Jore fir de franséischen TGV.

De Student proposéiert amplaz den TGV mat erneierbaren Energië fueren ze loossen. Dofir sollen déi éischt 25 Joer op der Stréck Beem ugeplanzt ginn. Dat iwwerhëlt d'Arméi, déi wéi vill Leit an England nämlech soen, dann net méi gebrauch gëtt. Op dëser grénger Route ginn dann och dréngend néideg Logementer gebaut. 3 Millioune géinge feelen. An do huet de Student bëssi de Geck gemaach, an ëmgedréinte cache-pote geholl an deenen d'Leit kënne wunnen.



Den Damien Assini viru senge Projeten.

Eng Medail fir den Architekturprojet

Well et awer e serieuxe Projet war huet den Damien Assini alles richteg ausgerechent, Geneemegunge gefrot, déi dofir géinge gebraucht ginn an de Projet dunn ofginn. Seng Uni, den University College London a méi spezifesch d'Bartlett School of Architecture, iwwregens déi beschte Schoul an England fir Architektur, huet dem Student eng Medail iwwerreecht fir seng exzeptionell akademesch Leeschtung.



Och de Sir Norman Foster, een international renomméierten Architekt, deen zum Beispill déi bekannte „Gherkin“ entworf huet, déi elo d'London Skyline prägt, huet sech fir de jonken Architekt interesséiert. Am September fänkt den Damien Assini am Büro vum Star-Architekt u mat schaffen.