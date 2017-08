Akkuen am Keller vum Centre Pénitentiaire waren a Brand geroden. Et goufe keng Persoune blesséiert.

Gebrannt hat et Hënt am Centre Pénitentiaire zu Giwenich. Wéi den 112 de Moie matdeelt, hat et géint 12.30 Auer Hënt aus engem Keller eraus gedämpt. Wéi et heescht, waren iwwerhëtzten Akkuen a Brand geroden. Et ass kengem eppes geschitt. Am Asaz waren d'Pompjeeën vu Mompech, Mäertert a Konsdref.