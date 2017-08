Un der Spëtzt vun der neier Biergerlëscht, ËBL, geet den aktuelle Député-Maire Dr. Edy Mertens an d'Course zu Ëlwen.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Vir vu lénks no riets: Sonja Sieibenaller-Aubart, Carlo Schroeder, Edy Mertens, Guy Henckes, Cé dric Correia Alves, Denise Haas-Beasch Hannen vu lénks no riets: Jerry Jacobs, Kenneth Andersen, Norbert Breuskin, Max Hahn, Jimmy Schmitz

Ronderëm den Député-Maire Dr. Edy Mertens huet sech eng nei Equipe forméiert, déi him an Zukunft zur Säit stoe wëll, an sech de Gemengewahlen 2017stelle wäerten.

Dëse Grupp wäert dann elo an Zukunft als „ËBL“ - Ëlwenter Bierger Lëst- vam Bierger fir de Bierger an d'Course goen.



D'Kandidaten:

Dr.Edy Mertens (62) Wilwerdang - Médecin Généraliste, Député-Maire

Norbert Breuskin (72) Wilwerdang - Bauer, Conseiller, 4 Joer Schäffen, Member vum Gemengesyndicat SICLER

Sonja Siebenaller-Aubart (48) Huldang - Bauerefra, Hausfra, Conseillère, Member vum Comité RESONORD, Member vum Comité Résidence des Ardennes

Kenneth Andersen (52) Beesslék - Directeur adjoint Corporate Banking, Msc Commerce international

Denise Haas-Baesch (59) Wilwerdang - Comptable

Cédric Correia Alves (25) Huldang - Student



Max Hahn (23) Géidgen - Techniker, Member vun der Jugendkommissioun, Member vun der Jeunesse WIDRIGO, Member vum Organisatiounscomité 3VirginsFestival

Guy Henckes (49) Ëlwen - Maître d’enseignement technique, President vun der Harmonie Union Troisvierges, Delegéierten vun der UGDA, Chef de Centre adjoint CIS Troisvierges

Jerry Jacobs (35) Huldang - Maître d’enseignement technique

Jimmy Schmitz (21) Ëlwen - Techniker, Member vun der Jugendkommissioun, Member vun der Jeunesse Ëlwen





Carlo Schroeder (47) Beesslék - Bréifdréier, Fussballtrainer Uefa B-Lizenz, Member vum Comité Tennis Club Ëlwen