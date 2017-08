© RTL (Archiv)

Am Juli ass d'Präisdeirecht par Rapport zum Mount virdrun ëm 0,7 Prozent zeréck gaangen. Dofir Responsabel sinn an der Haaptsaach d'Summersolden. Och d'Pëtrolsproduite ware liicht an der Baisse.Den annuellen Inflatiounstaux läit bei 1,9 %.Fir d'ganzt Joer 2017 gëtt elo en Taux vun 1,8 % viraus gesot, fir 2018 sinn et 1,6 %.