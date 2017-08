An engem Geschäft zu Ettelbréck op der Place Marie Adélaïde gouf en Déif vum Personal um klaue gehënnert a vun der Police verhaft.

Dräi Fläsche Champes wollt de Mann en Dënschdeg no 18 Auer a senger Täsch laanscht d'Kees schmuggelen, ma dat ass dem Personal opgefall. Si hunn den Onéierleche gestallt an d'Police alarméiert. Déi hunn de Mann matgeholl an de Parquet huet hie verhafte gelooss. Um Mëttwoch de Moien war dunn de Rendez-vous mam Untersuchungsriichter.