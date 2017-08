© RTL Archivbild

D'Regierung hofft, datt Lëtzebuerg e wichtegen Acteur an deem Beräich gëtt. Mam legale Kader, dee vun elo u gëllt, wier e grousse Schrëtt gemaach.

Beim Vote an der Chamber sot de Wirtschaftsminister Etienne Schneider, datt de legale Kader Entreprisen an Investisseure Sécherheet gëtt, a se vun iwwerall hir op Lëtzebuerg lackele kann. Dem neie Gesetz no, kënne lëtzebuergesch Entreprisen nämlech déi Ressourcen, déi se am Weltall fannen, behalen a fräi benotzen.



Déi zwee gréissten Acteuren aus deem Beräich, d'amerikanesch Entreprisen „Planetary Ressources“ an „Deep Space Industries“, hu jo schonn hiren europäesche Sëtz op Lëtzebuerg bruecht. Donieft gëtt et och nach déi japanesch „ispace“ an déi däitsch-lëtzebuergesch „Blue Horizon“. Ma den Etienne Schneider ass nach weider fläisseg dobäi Publicitéit fir Lëtzebuerg ze maachen, wéi viru kuerzem a Kalifornien oder a Japan.



Den 13. Juli gouf d'Gesetz an der Chamber gestëmmt, 55 Deputéierten hunn dofir gestëmmt, just déi zwee Deputéierte vun Déi Lénk waren dogéint. Och déi europäesch Weltraumorganisatioun an d'europäesch Investitiounsbank hu Lëtzebuerg fir d'Gesetz ënnerstëtzt. Just d'USA hate scho viru Lëtzebuerg e Space-Mining-Gesetz.



Ma wier domadder d'Fro beäntwert, wiem de Weltall gehéiert? Deenen déi als éischten u sinn?



Déi Konflikter, déi dobäi entstoe kéinten, waren de Grond fir Déi Lénk, géint d'Gesetz ze stëmmen. 1967 gouf en internationale Kontrakt ënnerschriwwen, dee verhënnere soll, datt ee Land Militärbasen am Weltall baut oder e Planéit eleng fir sech wëll hunn. Ma d'Notze vu Ressource géif deem Kontrakt no der Zivilbevëlkerung fräi zoustoen. Dat lëtzebuergescht Gesetz géif sech um Reglement vun de Mieren inspiréieren, wou een och, mat Exceptiounen, fräi fëschen dierf.



Am Weltall kéinte virun allem Asteroiden nëtzlech Ressource bréngen. Metaller, Kuelewaasserstoff a Waasser kéinten do fonnt ginn. An enger éischter Phas géifen déi Ressource nach sur place genotzt ginn, zum Beispill fir d'Reparatur vu Rakéiten oder d'Optanke vu Satellitten. Spéider kéinte Weltallressourcen op d'Äerd bruecht ginn, op eisem Planéit sinn d'Ressource jo bekanntlech begrenzt.